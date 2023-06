Un vortice ciclonico dal Nord Atlantico riuscirà a raggiungere l'posizionandosi sul Mar ... Al nord: sole eintenso. Al centro: soleggiato e. Al sud: in prevalenza soleggiato. Martedì ...in, inizio di settimana con bollino giallo, oggi e domani, su 6 città: Bolzano, Brescia, Firenze, Messina, Perugia e Torino. E' quanto registra il bollettino sulle ondate di calore del ......che racchiudono la storia di un periodo tra i più fervidi per la costruzione dell'unità d'. E ... ha parlato oltre che di visite guidate, anche di rievocazioni storiche, insomma, in un...

Caldo in Italia, oggi e domani bollino giallo in 6 città Adnkronos

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Picchi fino a 36 gradi a Firenze e Milano, da mercoledì invece si scende sotto i 30°. Possibili temporali martedì e mercoledì (ANSA) ...