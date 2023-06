Calciomercato Udinese | Lucca sempre più vicino ai friulani

(Di lunedì 26 giugno 2023), Lorenzopiùai: oggi era a Milano con il suo agente per discutere coi bianconeripiùall’Lorenzo. L’attaccante era oggi a Milano, come riportato da Gianluca Di Marzio, con il suo manager per discutere con i. La squadra dei Pozzo ha già da tempo un accordo con il Pisa per l’attaccante: pronti 8 milioni per i toscani.

Secondo quanto scrive Tuttosport , non c'è solamente Boulaye Dia in cima alle preferenze viola ma anche Beto dell'. Su entrambi, si legge, la concorrenza è particolarmente agguerrita....22, Balzaretti è il nuovo direttore dell'area tecnica Giornata di annunci in casa. ... Per rimanere aggiornato sui movimenti diin Serie A e all'estero, segui la diretta ...7 Si accende il. La campagna trasferimenti 2023 - 24 parte ufficialmente il 1° luglio: da allora sarà ... 14.07 - Il difensore olandese Bram Nuytinck, exe Samdpdoria, lascia la ...

Udinese, Federico Balzaretti nuovo responsabile area tecnica Sky Sport

Il Pisa e Lorenzo Lucca sarebbero vicinissimi all'addio. Il club toscano avrebbe già trovato l'accordo per la cessione del centravanti classe 2000 all' Udinese sulla base di un prestito con diritto di ...Il difensore colombiano, Yerry Mina, si svincola dall'Everton. Il centrale ex Barcellona e Palmeiras ha molte richieste, in lizza anche due club di Serie A.