Calciomercato Serie A | tutti gli svincolati e i fine contratto Chi sono i pezzi pregiati?

(Di lunedì 26 giugno 2023) Siamo ormai vicinissimi alla data del 30 giugno 2023. In quel momento si chiuderà ufficialmente la stagione 2022-2023 e si aprirà quella 2023-2024. Per quale motivo stiamo sottolineando questo aspetto? Perchè i contratti di ogni giocatore concludono la propria annata proprio al 30 giugno. Nel caso di quelli che vedono il proprio accordo con la rispettiva squadra il 30 giugno 2023, dal primo luglio diventeranno “” o come si dice ora “free agents” e potranno quindi essere tesserabili senza spese dalle nuove squadre che si interesseranno a loro. Vediamo, quindi, qualii nomi più importanti a livello europeo, con diversi elementi che hanno già cambiato aria (da Di Maria a Messi), mentre altri hanno rinnovato i propri contratti prolungandoli di un anno (Modric e Kroos con il Real Madrid). Il nome più illustre tra i “parametri zero”, è ...

Nelle ultime settimane, le prime di, infatti sono state le squadre del campionato ... L'esodo dallaA verso l'Arabia Saudita potrebbe essere solo all'inizio. Se la partenza di ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. I club diA e quelli esteri allestiscono le rose per la prossima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative di oggi ( ......già annunciate dalle squadre inA. Doppio colpo a parametro zero della Roma, chi aveva giocato d'anticipo è l'Udinese. Ecco tutti gli acquisti ufficiali finora IL TABELLONE -, ...

Calciomercato, tutte le trattative: rivivi la diretta della giornata Corriere dello Sport

Sono diversi i giocatori delle varie squadre di Serie A che hanno il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno e di cui circolano i nomi ...Il campionato di Serie A è in vacanza, ma non le sue squadre. Le venti squadre si stanno già muovendo per poter migliorare le proprie formazioni in vista del 2023/2024 con il calciomercato, che inizie ...