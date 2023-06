Calciomercato Serie A | i primi colpi messi a segno e chi si sta muovendo meglio

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’estate calcistica si infiamma. Non con le partite, ma con il. Le venti squadre diA sono già all’opera per migliorare le proprie formazioni. Hanno fatto scalpore più che altro le cessioni che verranno ufficializzati dal prossimo luglio, ma si sono registrati già alcuniinteressanti. Come quelli della Roma. I giallorossi vogliono spingere sull’acceleratore e hanno pescato due calciatori di lusso a parametro zero come il difensore Evan Ndicka dall’Eintracht Francoforte e Houssam Aouar, liberatosi dal Lione. Due calciatori che potranno ricoprire sin dal primo giorno un ruolo da titolare nello scacchiere di Mourinho, mentre si va anche verso la conferma del prestito di Llorente in difesa, che ha ben impressionato. Tra le grandi, si è mossa anche la Juventus, che ha riscattato Arkadiusz Milik e ha messo le mani ...

Commenta per primo Destiny Udogie dopo le ottime stagioni inA lascia l'Udinese e vola in Premier League. Il suo agente, Stefano Antonelli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC. Queste le sue parole sul valore del calciatore: 'Va al ...Ternana: Parma e Frosinone all'attacco dei gioielli rossoverdi. Offerta per Partipilo: il Parma lo vuole. Palumbo in bilico Si scalda ildella Ternana, soprattutto per l'interessamento di alcune società di seria A per i 'gioielli' rossoverdi Anthony Partipilo e Antonio Palumbo. Mentre il mercato in entrata è in fase ...Commenta per primo L'Atalanta tira le fila del mercato diA, almeno per ciò che riguarda il reparto d'attacco. Il gioiello danese classe 2003 Rasmus Højlund, 22 gol complessivi nella sua stagione, e un valore pari a 60 milioni di euro, attira le ...

RedBird allarga i suoi interessi e le sue competenze, e sbarca in Formula 1 acquisendo – assieme ad altri investitori – da Renault il 24% di Alpine Racing Ltd., la squadra della massima serie delle ...