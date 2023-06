Calciomercato Roma | Tiago Pinto vola a Londra | tutte le trattative

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 giugno 2023) Laè una delle squadre più attive sul frontecon l’obiettivo di costruire una squadra all’altezza per l’allenatore José Mourinho. L’ultima stagione è stata dai due volti e il percorso si è fermato in finale di Europa League. L’intenzione dei giallorossi è quella di alzare l’asticella e sono state avviate alcuneto aper definire alcune operazioni di, anche in uscita visto l’obbligo dei giallorossi di incassare 30 milioni dalle cessioni entro la fine del mese. Il dirigente è in contatto con il Leeds per provare a chiudere il doppio colpo che porterebbe nella Capitale Llorente e Kristensen. Leggi anche...