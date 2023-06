Calciomercato | Real Modric prolunga contratto fino al 2024

Continua la campagna dei rinnovi di contratto. L'ultima firma in ordine di tempo è quella di Luka Modric, che ha prolungato il suo contratto con ilMadrid per un'altra stagione, fino al 30 giugno 2024 e si toglie dunque dal mercato: il 37enne croato aveva offerte dall'Arabia Saudita. Nei giorni scorsi il club madrileno aveva già annunciato i ...Durante la sua carriera da giocatore delMadrid, Modric ha vinto i più importanti riconoscimenti individuali, come il Pallone d'Oro 2018, il Premio Miglior Giocatore FIFA 2018, il Premio ...E occhio alMadrid. Osimhen - David, nuova staffetta dopo Lille I numeri del canadeseMa chi ... Jonathan David, attaccante del Lille e del Canada -.itDopo tre stagioni a Napoli, ...

Il 37enne centrocampista croato è con i Blancos dal 2012 MADRID (ITALPRESS) - Il Real Madrid ha ufficializzato il prolungamento del contratto di ...Una panoramica dagli anni '50 ad oggi in cui il trend del momento è l'Arabia Saudita, analizzando le difficoltà di manovra dei club italiani Estate 1983.