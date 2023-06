Calciomercato – Real Madrid | ufficiale il rinnovo di Modric | le ultime

... Luka Modric ONLY ITALY La giornata didi oggi lunedì 26 giugno. Ore 12 - Modric rinnova con ilMadrid fino al 30 giugno 2024 La storia d'amore tra Modric e ilMadrid andrà ...Commenta per primo IlMadrid ha annunciato l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024 col centrocampista croato Luka Modric , 38 anni il prossimo 9 settembre.L'Arabia Saudita sta rivoluzionando questa finestra estiva diin Europa. Il ... nelle scorse settimane, sono stati Benzema e Kantè, arrivati rispettivamente daMadrid e Chelsea. Ed è ...

Real Madrid, dal Bayern può arrivare Davies | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Non sempre i soldi e i grandi club hanno avuto la meglio: Four Four Two stila la lista di chi ha preferito restare con la propria squadra del cuore ...La stella turca sta attirando rapidamente le attenzioni dei top club europei; la concorrenza rende difficile l’affare per i rossoneri. All’età di 18 anni Arda Guler ha già collezionato 51 presenze con ...