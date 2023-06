Calciomercato Real Madrid | Modric rinnova fino al 2024

L'ultima firma in ordine di tempo è quella di Luka Modric, che ha prolungato il suo contratto con ilMadrid per un'altra stagione, fino al 30 giugno 2024 e si toglie dunque dal mercato: il ...Prima della finale, subito dopo l'incredibile prestazione del Manchester City contro ilMadrid,... Dove Nell'attuale. I tifosi del Milan ad esempio accusano Cardinale di non aver ...Napoli - Tra i nomi accostati al Napoli in queste settimane c'è quello del giapponese Takefusa Kubo , classe 2011, in forza agli spagnoli delSociedad. A tal riguardo la nostra ...

Real Madrid, dal Bayern può arrivare Davies | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

(Adnkronos) - Continua la campagna dei rinnovi di contratto. L'ultima firma in ordine di tempo è quella di Luka Modric, che ha prolungato il suo contratto con il Real Madrid per un'altra stagione, fin ...Il Real Madrid ufficializza la permanenza di Luka Modric all'ombra del Stantiago Bernabeu. Dopo aver piazzato per il centrocampo il colpo Bellingham, i blancos potranno contare sul numero 10 anche per ...