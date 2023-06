Calciomercato Napoli | il Liverpool irrompe su Osimhen | primi contatti

(Di lunedì 26 giugno 2023) Secondo le ultime notizie di, i club della Premier sono pronti a darsi battaglia per Victor, con ilin prima fila. In tema, si prospetta una estate caldissima per i procuratori di Victorche, secondo indiscrezioni della stampa inglese, incontreranno a breve gli emissari di Manchester United, Chelsea

...di Cristiano Giuntoli dalalla Juventus. Ormai volge al termine il braccio di ferro col presidente Aurelio De Laurentiis , che ottiene il punto. Infatti, come appreso da.com , il ...... a Rimini ci sarà l'apertura ufficiale della sessione estiva di: ' potrebbe così rappresentare l'appuntamento giusto affinché Cristiano Giuntoli annunci il proprio addio ale il ...... un giorno prima dell'apertura ufficiale della sessione estiva di. Zazzaroni scrive: "... allenatore e squadra, Giuntoli è legato alfino a giugno 2024 e soltanto in queste ore, non ...

Napoli su Jonathan Tah del Bayer: la RAI conferma l'esclusiva di AreaNapoli. Danso scartato, spunta Tapsoba AreaNapoli.it

De Laurentiis studia un piano per trattenere Osimhen. Il Mattino scrive che il presidente del Napoli offre all'attaccante nigeriano un aumento d'ingaggio da 4,5 a 6 milioni di euro netti all'anno più ...Sono state programmate per giovedì le visite mediche di Timothy Weah (23), talento del Lilla con cui i bianconeri hanno da tempo un accordo economico per il trasferimento. All’attaccante figlio di Geo ...