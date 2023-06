Calciomercato Napoli | brutte notizie per il dopo Kim | Danso ha detto no

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ormai mancano pochi giorni all’inizio ufficiale della finestra estiva die c’è bisogno di concretizzare tutte le potenziali trattative per rafforzare le rose in vista del prossimo campionato. Ilha sempre più situazioni da gestire:l’annuncio di Rudi Garcia come nuovo allenatore azzurro, non resta che pensare a quali giocatori blindare e quali salutare, con l’obiettivo di creare una squadra che possa continuare a competere a livelli elevati. Tra coloro che hanno contribuito alla vittoria del terzo scuazzurro c’è il sud-coreano Kim Min-Jae, che sembra sempre più prossimo ai saluti: il difensore sarebbe ad un passo dal giocare in Bundesliga, precisamente nelle fila del Bayern Monaco. Ilha individuato diversi profili di calciatori che potrebbero sostituire il ...

La Lazio è stata invitata dal Barcellona ad Agosto per il trofeo Gamper. I biancocelesti saranno l'ottava squadra italiana (dopo Samp, Milan, Inter, Juve,, Parma e Roma) ospite dei blaugrana nella tradizionale competizione amichevole estiva dedicata alla memoria di Hans Gamper, fondatore e presidente del club. In principio fu Rudi Garcia. Poi il 'botto' Cristiano Ronaldo. Ora è il momento della grande 'abbuffata'. L'Arabia Saudita sta rivoluzionando questa finestra estiva di

Napoli su Jonathan Tah del Bayer: la RAI conferma l'esclusiva di AreaNapoli. Danso scartato, spunta Tapsoba AreaNapoli.it

(Lapresse) Kalidou Koulibaly lascia il Chelsea dopo una sola stagione e sceglie l’Arabia Saudita. L’ex Napoli è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al Hilal. Per il centrale senegalese contratto ...Il Genoa è pronto al ritorno in Serie A con l'obiettivo di mantenere la categoria e impostare un progetto futuro che possa portarlo a crescere sempre di più. La conferma di Gilardino non sarà l'unica, ...