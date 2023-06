Calciomercato Milan – Schira | “Firmino si avvicina all’Al-Ahli”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Anche Roberto, obiettivo didelper l'attacco, dovrebbe andare a giocare in Arabia Saudita. Le ultime notizie

L'attaccante belga è al centro delle notizie di, in attesa di capire quale sarà la ... Ma si è parlato anche di, oltre che del "solito" Al Hilal, pronto a mettere cifre importanti ...TABELLONE: AFFARI FATTI Abbonati e segui ilsu ...Ruben Loftus - Cheek © LaPresse -.itIlè molto avanti per Kamada, come raccontato da.it, ma c'è anche Ruben Loftus - Cheek attenzionato da tempo. Anche dell'inglese ...

Calciomercato: ultime notizie di oggi 26 giugno 2023 in diretta live Virgilio Sport

Il Milan nella giornata di oggi ha fatto gli auguri a Paolo Maldini per il compleanno, i social sono stati invasi dal grido "Cardinale Out" ...La Lazio è stata invitata dal Barcellona ad Agosto per il trofeo Gamper. I biancocelesti saranno l'ottava squadra italiana (dopo Samp, Milan, Inter, Juve, Napoli, Parma e Roma) ospite dei blaugrana ne ...