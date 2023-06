Calciomercato Milan – Kamada rossonero non è più una certezza | i motivi

Commenta per primo L'Italia Under 21 batte 3 - 2 la Svizzera agli Europei Under 21 in Romania, dove oggi si osserva un giorno di riposo. Intanto in Serie A impazza il mercato di allenatori e ...La nuova settimana si apre all'insegna del: altro derby in vista tra Inter eper Frattesi, mentre Brozovic accetta l'offerta faraonica dall'Arabia e lascia i nerazzurri. Ecco tutte le trattative di giornataMarcelo Brozovic ...Dubbi, invece, sul momento dei rossoneri: 'Cercasi, Pioli e tifosi in allarme'. Spazio anche ... Rassegna Stampa Estera -.itA Bola dedica la prima pagina al Fideo: 'DI MARIA SENTE O ...

Calciomercato Milan – Difesa, ecco la moncadata: si paga la clausola Pianeta Milan

Il procuratore smentisce la richiesta altissima fatta alla Juve per il rinnovo di Chiesa, ma il fatto ricorda quanto accaduto con ...Nell'esordio alla Gold Cup la nazionale di Callaghan raggiunge gli avversari all'88' con Vazquez. Il Messico stende 4-0 l'Honduras, Haiti batte Qatar 2-1 ...