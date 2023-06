Calciomercato Milan – Asse PSG-Bayern | trattativa per Lucas Hernandez

Commenta per primo Sandro Tonali è virtualmente un giocatore del Newcastle . Il centrocampista delha detto sì ai Magpies che dovrebbero annunciare il suo acquisto nei prossimi giorni. In Inghilterra sono già pazzi dell'italiano e, sui social, circola il coro preparato per lui dai tifosi ...Napoli, Lazio, Inter edovranno confermarsi e competere in Champions League; Atalanta e Roma ... Per rimanere aggiornato sui movimenti diin Serie A e all'estero, segui la diretta ...Nell'imminente sessione dila Juventus avrà, fra le altre cose, l'obiettivo di piazzare quei calciatori ormai ... che è nel mirino anche del. Come per Chiesa, resta in bilico anche ...

Il d.s. Manna aspetta Giuntoli ma è già nel vivo delle operazioni: i bianconeri spingono per il rinnovo di Rabiot e si preparano ad accogliere Weah. L’addio di Cuadrado, il destino dei big Chiesa e Vl ...Dal calcio alle quattro ruote, il passo è più breve di quanto si pensi. RedBird, il fondo americano di Gerry Cardinale che ha la proprietà della squadra di serie A del Milan, ...