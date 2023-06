Calciomercato | Loftus Cheek verso il Milan | operazione in chiusura

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ilcontinua a lavorare per rinforzare il centrocampo e il nome in dirittura d’arrivo è quello di Ruben. Per il calciatore inglese, che è in uscita dal Chelsea, si spera di chiudere la trattativa con il club londinese già nella serata di lunedì, secondo quanto riporta Sky Sport. Con i Blues, tra l’altro, si continua a parlare anche di Christian Pulisic, esterno offensivo statunitense classe 1998. Si allontana leggermente la pista Frattesi con il club rossonero che è in contatto con il Valencia per Musah, che costa la metà del giocatore del Sassuolo e ricopre lo stesso ruolo. Sempre per il centrocampo, Reijnders dell’Az Alkmaar ha già dato l’ok al trasferimento ao, ma non ci sono ancora gli accordi economici né con il giocatore né con il club olandese. SportFace.