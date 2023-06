Calciomercato | Liverpool su Osimhen | contatti con l’agente

Il Napoli, che potrebbe salutare Osimhen direzione, lo farebbe più a cuor leggero se il sostituto fosse Højlund. Lo stesso ragionamento che fa l 'Udinese in caso di addio a Beto che, ...Intanto, dopo il primo tentativo del Paris Saint - Germain, si fa sotto pure ildi Klopp : ci sono stati i primi sondaggi con l'agente del calciatore. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport ...... sul brasiliano ci sono Chelsea, Manchester City e soprattutto Tottenham, mentre l'azzurro piace ae Newcastle. I due juventini non sono incedibili: per 50 - 60 milioni l'affare si può fare,...

Il Liverpool piomba su Victor Osimhen. Dall'Inghilterra: 'Contatti con l'agente per portarlo da Klopp' AreaNapoli.it

Non sempre i soldi e i grandi club hanno avuto la meglio: Four Four Two stila la lista di chi ha preferito restare con la propria squadra del cuore ...L'attaccante brasiliano lascia il Liverpool e si unisce ai tanti campioni che si stanno trasferendo in Oriente.