Calciomercato Lazio | il Santos rilancia per Marcos Leonardo

(Di lunedì 26 giugno 2023), non bastano i 12 milioni dei biancocelesti a convincere ilperè stato ormai individuato da Sarri e Lotito come l’obiettivo principale deldellanel ruolo di vice Immobile. Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, i biancocelesti hanno messo sul piatto 12 milioni di euro per il cartellino del classe 2003. Ilparte da una richiesta che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro: la distanza può essere colmata da Lotito inserendo una percentuale sulla futura rivendita. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Commenta per primo Lotito è pronto a sferrare l'assalto a Cyril Ngonge . In settimana, scrive oggi il Corriere dello Sport , il presidente dellane parlerà con Sarri. L'affare con il Verona si può chiudere a 10 milioni di euro. Setti però ha fretta: per esigenze di bilancio deve registrare una cessione entro il 30 giugno. Ecco perché non ...... I DETTAGLI IN DEFINIZIONE - Secondo quanto appreso da.com , il Milan sta definendo in queste ore gli ultimi dettagli con l'entourage del 18enne, libero dopo l'avventura alla. ...Napoli,, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere in Champions League; Atalanta e Roma ... Per rimanere aggiornato sui movimenti diin Serie A e all'estero, segui la diretta ...

Si è conclusa domenica sera, a Orvieto, al polisportivo “Luigi Muzi”, la XXVIII edizione del Torneo “Mario Frustalupi”, manifestazione storica dedicata al calcio giovanile e alla memoria del compianto ...Dopo aver vinto il campionato di Serie A con Luciano Spalletti sulla panchina, la società partenopea punta ad eguagliare la scorsa stagione: le ultime sul calciomercato ...