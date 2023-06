Calciomercato Juventus | il piano per il giovane prende forma

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il destino europeo dei bianconeri è ancora un mistero, ma intanto ildellasi è prefissato l’obiettivo di costruire una rosa per tornare in vetta al campionato. Con Massimiliano Allegri in panchina, ovviamente. La linea verde è molto gettonata a Torino e nei prossimi giorni potrebbe andare in scena l’affondo decisivo per unche potrebbe sistemare il reparto della Vecchia Signora.: piace Fabiano Parisi dell’Empoli Tanti margini di miglioramento e una speranza per il calcio italiano. Fabiano Parisi è uno dei giovani pronti per il grande salto che consacrerebbe, finalmente, il talento del terzino dell’Empoli. Lalo sa bene e, non a caso, si è fiondata sul prospetto classe 2000. La trattativa è entrata nella fase calda, ...

oggi conta solo il business ! Ci sono diverse situazioni che già ad oggi, aappena ... oltre all'interesse di, Milan e Inter. Una scelta, quella del gigante centrocampista che ...Dallaall'Arabia: bomba della Rai che ormai non ha dubbi. La fumata bianca è arrivata. Ingaggio monstre, saluta la Serie A Ildi questa estate è sicuramente condizionato dai soldi ...Commenta per primo Rientrato al PSG dopo il prestito alla, Leandro Paredes si accorda con il Galatasaray. In uscita dal club turco c'è l'uruguaiano Torreira , richiesto dalla Lazio di Sarri. Come si legge sul Corriere dello Sport , in settimana il ...

Rientrato al PSG dopo la fine dell'esperienza, non certo positiva, con la Juventus, durata una sola stagione, Leandro Paredes non resterà in terra parigina. Come riportato ...Cracovia, 26 giu. (Adnkronos) – “Il coro anti-Juve L’ho sentito e l’ho cantato anche io anche se sono gobbissimo…”. Queste le parole divertite dello juventino doc Filippo Tortu che sdrammatizza la ga ...