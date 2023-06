Calciomercato Juventus | c’è l’accordo | firma mercoledì

Giocatore molto forte fisicamente, con un passato nellaUnder 23. Nell'ultima stagione 26 ... FOTOGALLERY %s Foto rimanentiFalcone riscattato dalla Samp: torna dal Lecce Comincia ...Commenta per primo Un intrigo di mercato. Milan, Inter,e Roma hanno messo da tempo gli occhi su Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 in scadenza nel 2026 con il Sassuolo. Nelle ultime due settimane sono state soprattutto le milanesi a ...Massimiliano Allegri -.itLa Nazionale Under 21 vince contro la selezione elvetica e ... Allala volontà di abbassare il monte ingaggi e di svecchiare la rosa regna sovrana. Le ...

Definito addirittura "il nuovo Messi", dopo l'esperienza con i bianconeri a Torino è finito nel dimenticatoio ...Ci abbiamo riso sopra, io vivo tutto l’anno lo sfottò, fa parte del calcio”, racconta Tortu in aeroporto a Cracovia prima di imbarcarsi per tornare in Italia. Poi, sulla sua passione per la Juve. “Io ...