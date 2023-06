Calciomercato Inter | ecco quando prenderà Thuram

(Di lunedì 26 giugno 2023), Marcusatteso domani a Milano: per lui è pronto un quadriennale a 6.5 milioni l’anno Manca solo la firma per quanto riguarda il trasferimento di Marcusall’, atteso domani a Milano. Sky Sport fa chiarezza sulle cifre dell’operazione: il francese firmerà un quinquennale da 6,5 milioni a stagione. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Commenta per primo Ci sono pure le parole del centrocampista dell'Nicolò Barella all'interno del docu - film dedicato alla leggenda del Cagliari Gigi Riva : 'Quando l'ho visto per la prima volta mi ha detto 'Ciao Nicolò' e mi ha stretto la mano, come se mi ...Commenta per primo L' Hertha Berlino ha ricevuto la prima offerta, dal Lione , per l'attaccante belga Lukebakio . Lo scrive Kicker , sul giocatore anchee altre squadre di Serie A.... 2023 Nella giornata di oggi, dunque, il CEO dell'Al Nassr era nella sede dell'con l'... Brozovic (LaPresse) -. ItTrasferirsi in Arabia, nonostante un contratto sicuramente ...

Nelle ore in cui l'Al-Nassr prova a chiudere per Marcelo Brozovic, Alessandro Antonello, CEO dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ... Dobbiamo uscire dalla logica per cui esista solo ...Brozovic sta per lasciare l'Inter. Secondo alcuni esperti di mercato, l'Al-Nassr è stato a Milano per discutere i dettagli del centrocampista croato al club saudita. Si tratterebbe di uno dei tanti co ...