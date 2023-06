(Di lunedì 26 giugno 2023) "Se arriveranno altre squadre le ascolteremo"O - "Derby di mercato per? L'è la società che si è mossa per, ma anche loro stanno facendo le loro valutazioni. Inutile nasconderlo, ci sono altre opportunità sul tavolo: io personalmente non ho mai incontrato il, stiamo p

Lo ha dichiarato l'ad del Sassuolo Giovanniai microfoni de 'La Politica nel Pallone', trasmissione di Rai Gr Parlamento. "La valutazione I 40 milioni valgono sempre, questa è la nostra ...... ma al momento né Marotta né la coppia formata da Furlani e Moncada si sono avvicinate alle richieste del direttore sportivo Giovanni, che per il suo gioiello chiede 40 milioni di euro. Il ......per l'operazione conpronto ad ascoltare l'offerta che dovrebbe comprendere, oltre ai circa 35 milioni richiesti , anche il cartellino di Samuele Mulattieri . Leggi i commenti...

Calciomercato: Carnevali 'Inter prima su Frattesi,mai parlato con Milan' Tiscali

Roma, 26 giu. – (Adnkronos) – “Magnanelli nello staff di Allegri Mi dispiace molto per il nostro capitano storico, a cui abbiamo anche ritirato la maglia, la numero 4. Gli è stata data l’opportunità ..."Noi siamo pronti per fare la seconda squadra ma questo e' un progetto che per quest'anno stiamo abbandonando. Purtroppo non ci sono le condizioni ...