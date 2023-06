Calciomercato Cagliari | tris di innesti per Claudio Ranieri

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’ultima stagione in casasi è conclusa con l’apoteosi in finale di playoff contro il Bari, il gol dell’attaccante Pavoletti è arrivato a tempo quasi scaduto. Il merito principale della promozione in Serie A è di, uno dei migliori allenatori italiani in circolazione. La carriera del tecnico è stata di altissimo livello e la prossima stagione si preannuncia emozionante. La squadra è già molto competitiva e la dirigenza è in contatto per costruire una squadra ancora più forte e formata da calciatori in grado di fare la differenza in massima categoria. Foto di Facundo Arrizabalaga / Ansa, i nomi in entrata Come già annunciato il nome in cima alla lista nelle richieste diè quello di Manolo Gabbiadini, reduce dall’amara retrocessione ...

6 Si accende il. La campagna trasferimenti 2023 - 24 parte ufficialmente il 1° luglio: da allora sarà ... 10.20 - Ilpensa a Jakub Jankto, centrocampista cerco dello Sparta Prega, ...Commenta per primo Nuovo capitolo nella telenovela Naithan Nandez . Ilspinge per il rinnovo del contratto per poi ascoltare offerte dal mercato, il centrocampista uruguaiano ex Boca Juniors al momento è in vacanza in Argentina. Come si legge sulla Gazzetta ...Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l'ex direttore sportivo delStefano Capozucca , rilasciando alcune dichiarazioni. CalcioNapoli24.it è stato ...

Calciomercato Cagliari, Nandez e Bellanova ai saluti: Bonato guarda in Serie A per sostituirli Footballnews24.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Dopo la promozione in A il club sardo studia le mosse per rinforzarsi, nel mirino di Ranieri tre giocatori ch conosce molto bene: Gabbiadini, Augello e ...