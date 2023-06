Calciomercato – Barcellona | ufficiale l’ingaggio del tedesco Gündogan

Ilha chiuso l'acquisto a parametro zero del centrocampista tedesco di origine turca Ilkay Gundogan . Campione d'Europa in carica e con un triplete in tasca, l'ex - Borussia Dortmund ha ...Rassegna Stampa Estera -.itA Bola dedica la prima pagina al Fideo: 'DI MARIA SENTE O ... Il quotidiano Sport titola: 'URGE VENDER'; ilprima di poter fare mercato in entrata ...Commenta per primo Sembrava un affare ben impostato, almeno secondo quanto si vociferava negli ultimi giorni, invece c'è da registrare una frenata nell'affare tra Tottenham eper Clement Lenglet . Stando a quanto riportato da Sport , risulta esserci ancora un bel po' di distanza tra domanda e offerta. Il club catalano, che vuole fare cassa per il Fair Play ...

Riecco Kessie, destinazione a sorpresa CalcioMercato.it

Il centrocampista teutonico ex Manchester City firmerà un contratto biennale con un'opzione per la terza stagione.Ilkay Gundogan è un nuovo giocatore del Barcellona: l'ex City si trasferisce in Spagna e raggiunge l'ex compagno Lewandowski ...