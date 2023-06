Calciomercato | asse Napoli-Juventus | in due possono cambiare maglia

(Di lunedì 26 giugno 2023) Le sorprese sono sempre dietro l’angolo, soprattutto quando si parla di. Le trattative entrano nel vivo e le squadre del campionato di Serie A sono in contatto per ufficializzare le prime trattative. La squadra da battere è ancora il, alla ricerca delle prime certezze dopo l’addio di Luciano Spalletti e l’arrivo di Rudi Garcia. Sul fronte calciatori il primo con la valigia in mano è il difensore Kim e sull’attaccante Osimhen è stato fissato il prezzo di cessione: 150 milioni di euro. Un’altra squadra destinata ad una mezza rivoluzione è alla Juvenuts. Il tecnico Massimiliano Allegri continua a rifiutare le offerte dall’Arabia Saudita e la conferma è sempre più probabile. E’ ad un passo l’arrivo di Weah, un calciatore in grado di garantire diverse soluzioni sulla fascia. A centrocampo i bianconeri sono in attesa della risposta di ...

1 Koopmeiners, Scalvini, Demiral e Musso.caldo Atalanta e Inter, con la squadra milanese che ha contattato quella bergamasca per ben quattro pedine. Nel caso in cui André Onana dovesse trasferirsi in Premier League infatti, un po' a ...Zanoli in Napoli - Roma (LaPresse) -.itIl giornalista di 'Rai Sport' scrive: 'Attenzione a questa settimana sull'Torino/Napoli. Tra domani e mercoledì Giuntoli si libera dal Napoli.Sulla corsia mancina, ad esempio, l'obiettivo numero uno è sempre Parisi per il quale l'con l'Empoli è sempre più caldo. Vlahovic (LaPresse) -.itOltre al restyling delle fasce, ...

Calciomercato Sassuolo: asse rovente con il Catanzaro, Manzari e ... CanaleSassuolo.it

Secondo quanto riportato da Paolo Paganini su Twitter, per Chiesa è da tenere in considerazione anche la clamorosa pista Napoli.Zanoli Juve: il giornalista Paolo Paganini ha fatto il nome nuovo per il calciomercato bianconero. I dettagli Il giornalista ed esperto di mercato, Paolo Paganini, ha fatto il nome di Alessandro Zanol ...