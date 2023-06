(Di lunedì 26 giugno 2023) Due anni di contratto con opzione sul terzo, e una clausola rescissoria di 400 milioni di euro: sono le condizioni del contratto con ilche Ilkay, centrocampista tedesco in ...

"Sono fiero di essere un giocatore 'culè', e saluto tutti i miei nuovi tifosi: quando ho deciso di cambiare, per me era Barcellona o niente altro", il primo messaggio di, che sui profili ...Ilkay G ndogan un nuovo giocatore del Barcellona. Il centrocampista tedesco ha firmato un contratto valido fino al 2025, rinnovabile per una terza stagione e con una clausola rescissoria di ben 400 ...Napolile ultimissime news di oggi. Nella classifica provvisoria del Pallone d'Oro 2023 figurano ... 1 Messi 2 Haaland 3 Mbappè 4 Vinicius Jr 5 De Bruyne 6 Rodri 78 Osimhen 9 ...

Calcio:Gundogan firma per il Barcellona, 'era o qui o nulla' - Calcio Agenzia ANSA

Due anni di contratto con opzione sul terzo, e una clausola rescissoria di 400 milioni di euro: sono le condizioni del contratto con il Barcellona che Ilkay Gundogan, centrocampista tedesco in scadenz ...L'annuncio ufficiale è arrivato in mattinata, preceduto dal video della parola ANNOÜNCE con la dieresi sulla lettera U. Ilkay Gündogan è un nuovo calciatore del Barcellona e lo sarà per i prossimi due ...