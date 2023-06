Calcio | ufficiale | il Gruppo Friedkin acquista il Cannes

(Di lunedì 26 giugno 2023) Adesso è: il, proprietario della Roma, hato le quote di maggioranza del, club calcistico della quarta divisione francese. L’annuncio arriva direttamente dalla società attraverso un comunicato. Tra le dichiarazioni di giornata, presenti anche quelle di Ryan, attualmente vicepresidente della Roma, che ricoprirà il ruolo di presidente del club biancorosso: “È un momento emozionante per entrare a far parte di una squadra dicosì leggendaria.e questa parte della Francia hanno sempre avuto un posto speciale nei nostri cuori, e vorrei ringraziare il sindaco David Lisnard e la signora Anny Courtade per aver dato alla mia famiglia l’opportunità di continuare l’eredità ...

Ad annunciarlo è il suo entourage che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: "Nandez Piace tanto al Napoli, ma per ora nessun'offerta". Questo il laconico ma chiaro ...Una settimana di fuoco per le Azzurre di Milena Bertolini : a meno d'un mese dall'avvio dei Mondiali d'Australia e Nuova Zelanda , con la partenzafissata al 4 di luglio e l'amichevole al "Paolo Mazza" di Ferrara col Marocco (1 luglio, ore 18.15) a fungere da test e scrematura finale, i nomi delle 32 convocate dalla ct al pre - raduno ...Anche Agudelo è pronto a lasciare lo Spezia e ilitaliano per l'Al - Nasr di Dubai (negli ... ORA E'L'ultima new entry in ordine cronologico è quella dell'ex Napoli: dal Chelsea all'...

L'arbitro di calcio è un pubblico ufficiale La Legge per Tutti

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GIU - Il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez piace al Napoli. È Pablo Bentancur, l'agente dell'uruguaiano a scuotere il mercato in uscita del club sardo: ancora nessuna of ...Ora e' ufficiale: il Cannes, club di quarta divisione di calcio francese, e' stato acquistato dal Friedkin Group, oggi proprietario anche della ...