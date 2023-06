Calcio | Udinese Balzaretti nuovo responsabile dell' area tecnica

UDINE - Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'ha annunciato " che Federico Balzaretti è il nuovo Responsabile dell'Area Tecnica ". L'ex Roma, dopo aver dato l'addio al Vicenza, " ha firmato un contratto con il club bianconero fino al 30 ...A esempio il Fenerbahce conta di arrivare alla stretta di mano definitiva con l'per il trasferimento di Rodrigo Becao (27). A Istanbul sono molto fiduciosi in merito all'esito positivo dell'...Il centrocampista ceco classe 1996 exdopo il coming out ha citato Ranieri come esempio per la parità dei diritti e per il rispetto nel mondo del. Reduce dal prestito in patria allo ...

Marino saluta l’Udinese: “Anni stupendi, sono commosso! Ringrazio i Pozzo e i tifosi” CalcioNapoli1926.it

Il club friulano ha ufficializzato il nome del nuovo Direttore dell'Area Tecnica che andrà a sostituire Pierpaolo Marino.Udinese, UFFICIALE: l’ex Juve Balzaretti è il nuovo direttore tecnico. Arriva il comunicato della società friulana La notizia era nell’aria da diversi giorni e ora è diventata ufficiale: l’ex giocator ...