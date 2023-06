Calcio | Szczesny | ' contro lo Sporting ho pensato di morire'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Varsavia, 26 giu. - (Adnkronos) - Dal rapporto con Massimiliano Allegri al malore accusato in Europa Leaguelo: sono questi - e altri - i temi affrontati da Wojciechnell'intervista rilasciata a Canal Plus sport Polonia. A partire dalla Nazionale e dal suo futuro: "Quando arriverà il ritiro con la Polonia? Sì, è molto vicino, sto giocando già più a lungo del previsto. Smetterò quando sentirò di non poter dare il 100% in campo, quindi voglio finire ad alto livello. Non lo annuncerò, lo terrò come sorpresa perché non voglio nessun addio". Cosa farà dopo? "Voglio giocare un po' per divertirmi, non so davvero in che modo o come. Mi concentro principalmente sulla mia famiglia e mio figlio, durante una stagione trascorro un terzo del mio tempo da solo e non è divertente per mio figlio e ovviamente per me. Un giorno, ...