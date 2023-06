Calcio | Real Madrid | Modric rinnova fino al 2024

...diQatar 2022 / Croazia - Marocco / foto Imago/Image Sport nella foto: Luka Modric ONLY ITALY La giornata di calciomercato di oggi lunedì 26 giugno. Ore 12 - Modric rinnova con ilMadrid ...2023 - 2024 Serie A Squadra Napoli In principio fu Rudi Garcia. Poi il 'botto' Cristiano ... nelle scorse settimane, sono stati Benzema e Kantè, arrivati rispettivamente daMadrid e Chelsea. ...Come sarà il mercato di Barcellona,Madrid e Siviglia Per ilspagnolo quella passata è stata senza dubbio una stagione di transizione, anche se il Siviglia nella finale di Budapest si è ...

Tutti pazzi per Guler. Milan, occhio: ora c'è anche il Real La Gazzetta dello Sport

Madrid, 26 giu. – (Adnkronos) – Continua la campagna dei rinnovi di contratto. L’ultima firma in ordine di tempo è quella di Luka Modric, che ha prolungato il suo contratto con il Real Madrid per un’a ...MADRID - Adesso è ufficiale: Luka Modric resterà al Real Madrid per un'altra stagione. Il centrocampista croato, che aveva il contratto in scadenza, ha rinnovato con i Blancos fino al 2024. La notizia ...