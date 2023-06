Calcio | in serie C il Potenza riparte con Colombo in panchina

Noi speriamo che le offerte siano più alte possibile, perchè laA non solo finanzia tutto ilma ha anche un carico fiscale del 60% verso il Governo. È una battaglia che non riguarda solo ...Comincerà nel pomeriggio, alle ore 17, la campagna abbonamenti del Potenza, che per la prossima stagione diC ha deciso di affidare la panchina ad Alberto Colombo. Esonerato Giuseppe Raffaele, che l'anno scorso aveva portato la formazione rossoblù fino ai play ...Su Repubblica: "Giuntoli sarebbe stato utile per la vicenda Osimhen. Adl ne ha bloccato il trasferimento alla Juve dopo i racconti dei giornali" Mg Napoli 04/06/2023 - campionato diA / Napoli - Sampdoria / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis L'estate del Napoli e di De Laurentiis nel commento di Antonio Corbo per l'edizione napoletana ...

Serie A: le vacanze dei calciatori con mogli e fidanzate. FOTO Sky Sport

La somma fa il totale: i granata hanno speso 18 milioni di euro per i riscatti di Pirola e Dia e per il rinnovo di Ochoa. Poi c'è il monte ingaggi da sostenere e il primo luglio la spesa complessiva d ...Comincerà nel pomeriggio, alle ore 17, la campagna abbonamenti del Potenza calcio, che per la prossima stagione di serie C ha deciso di affidare la panchina ad Alberto Colombo. (ANSA) ...