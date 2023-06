Calcio | Gravina | ' Var dai quarti all' Europeo Under 21? Idea che andava sollecitata'

(Di lunedì 26 giugno 2023) Roma, 26 giu. - (Adnkronos) - "Dopo Francia-Italia non c'è stata nessuna trattativa, ma solo una riflessione mia personale che ho fatto con ragazzi e addetti ai lavori. Non potevo lasciar cadere come se fosse un fatto personale legato alla nostra Nazionale. Mi sono posto un tema oggettivo perché l'Italia, o qualunque altra squadra, dainon ha più la possibilità di recuperare con altre gare essendo ad eliminazione diretta. Mi sono permesso di fare una riflessione con gli organi competenti; c'era già un', ma". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele, a margine del Consiglio Federale, tornando sugli episodi di Francia-Italia all'21 e sulla decisione di introdurre la Var daidi finale. Poi, sul ...

Così il presidente della Figc, Gabriele, a margine del Consiglio Federale, torna sugli episodi di Francia - Italia all'Europeo Under 21 e sulla decisione di introdurre la VAR dai quarti di ......dell'Ordine al Merito della Repubblica ai giocatori e allo staff della Nazionale Italiana di...e al Ct, Mancini , di Commendatore al Team Manager, Oriali e al Capo Delegazione, l'ora ...Giova ricordare, per quel che può servire, che nell'indifferenza di tutti, anzi con la connivenza di tutti, la FIGC die la Juventus hanno dato vita a un patteggiamento che a parte la sua ...

Calcio: Gravina, 'Var dai quarti all'Europeo Under 21 Idea che ... Il Dubbio

'Non potevo lasciar cadere come se fosse un fatto personale legato alla nostra Nazionale'.ROMA (ITALPRESS) - 'Dopo Francia-Italia non c'è ...Roma, 26 giu. – (Adnkronos) – “Dopo Francia-Italia non c’è stata nessuna trattativa, ma solo una riflessione mia personale che ho fatto con ragazzi e addetti ai lavori. Non potevo lasciar cadere come ...