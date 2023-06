Calcio | Gravina | ' Lecco e Reggina? Aspettiamo i verdetti degli organi tecnici'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Roma, 26 giu. - (Adnkronos) - "Non sono preoccupato, fa parte del gioco.". Così il presidente della Figc, Gabriele, a margine del Consiglio federale commentando quanto sta succedendo aper le iscrizioni in Serie B. "Non so poi quale sarà il risultato delle decisioni tecniche,la Covisoc -prosegue-. Il 29 e il 30 ci sono due riunioni importanti, poi il 7 luglio il consiglio federale ma abbiamo un vantaggio che in caso di eventuali ricorsi Tar e Consiglio di Stato sono stati già fissati, almeno abbiamo certezza che entro il 27 di agosto abbiamo chiuso tutto". "Sono preoccupato, come detto in consiglio federale, di temi sollevati in ...