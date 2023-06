Calcio | Gold Cup Debutto con vittoria per Messico e Haiti

Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 26 giugno 2023: in campo Liga Profesional, Coppa del Cile eCup La settimana si apre con ilsudamericano e in particolare con la Liga Profesional argentina . Già in campo Rosario - Colon e Sarmiento Junin - Atletico Tucuman. Dopo 21 turno è il ...... per poi conquistare il break decisivo sul finale del match (19 - 17), che gli ha permesso di chiudere la partita sul 21 - 19 e di conquistare così la prima tappadel Campionato Italiano ...Craiova (Rou) 0 - 1 (*) Granicar Laze (Cro) - Osijek (Cro) 18:00 NORD E CENTRO AMERICACUP USA - Giamaica 1 - 1 (Finale) Trinidad e Tobago - Saint Kitts e Nevis 21:30 NORVEGIA ELITESERIEN Ham - ...

CONCACAF GOLD CUP, USA-GIAMAICA 1-1 ALL'ESORDIO - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Messico ha vinto la sua prima partita sotto la guida del neo ct ad interim Jaime Lozano, aprendo la sua Concacaf Gold Cup con una vittoria per 4-0 contro ...Nell'esordio alla Gold Cup la nazionale di Callaghan raggiunge gli avversari all'88' con Vazquez. Il Messico stende 4-0 l'Honduras, Haiti batte Qatar 2-1 ...