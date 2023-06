Calcio | Figc approva date | il calendario di tutti i campionati 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il Consiglio federale hato leufficiali per inazionali della prossima stagione sportiva. La Serie A avrà inizio il 20 agosto e l’ultima giornata sarà giocata il 26 maggio. La finale di Coppa Italia Frecciarossa sarà giocata il 15 maggio ‘24, La Serie B invece avrà inizio 19 agosto ’23 con termine il 10 maggio ‘24. Per la Serie C inizio 27 agosto ’23 e termine 28 aprile ‘24, infine la Coppa Italia sempre di Lega Pro avrà inizio 20 agosto ‘23, ancora da decidere il giorno della finale. Per quanto riguarda ilfemminile, la Serie A eBay inizierà 16 settembre ’23 con termine il 19 maggio ‘24. Serie B inizio 17 settembre ’23 e termine 19 maggio ‘24. Per la Primavera 1 inizio fissato per il 17 settembre ‘23, stesso giorno anche per la Primavera 2. Lega Nazionale ...