Calcio femminile | il raduno delle azzurre e l' amarezza di Gama

Leggi su agi

(Di lunedì 26 giugno 2023) AGI - Prosegue il cammino della nazionalediin vista dei Mondiali di Australia e Nuova Zelanda. La Ct Milena Bertolini ha convocato un gruppo di 32 calciatrici: 18 sono quelle confermate dal primo gruppo, comprese Cernoia, Schatzer e Glionna, alle quali si aggiungono le altre di Roma e Juventus che quest'anno si sono divise i tre trofei stagionali (scudetto e Supercoppa la Roma, Coppa Italia la Juventus). Lesi ritroveranno entro le 23 di oggi a Brunico. Domani alle 10 il primo allenamento. Sessioni per 4 giorni e poi trasferimento a Ferrara dove sabato 1 luglio (ore 18.15, Stadio 'Paolo Mazza', Rai 2) è in programma il test contro il Marocco. Il gruppo si ridurrà poi ulteriormente dopo l'amichevole, si ritroverà a Roma per volare il giorno dopo ad Auckland, sede che ospiterà la Nazionale per il primo turno ...