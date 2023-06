Calcio | Dazn presenta docufilm ' Zdenek Zeman – Non escludo il ritorno'

(Di lunedì 26 giugno 2023) Roma, 26 giu. - (Adnkronos) -- Nonil”, il documentario disponibile da oggi in app che racconta i tre mesi appena trascorsi dacome allenatore del Pescara, dal suo insediamento dello scorso febbraio fino alla semifinale dei playoff persa contro il Foggia soltanto poche settimane fa. “Nonil” offre uno sguardo inedito sugli allenamenti e sui metodi di: nelsi ripercorre passo passo l'epopea del terzodell'allenatore sulla panchina degli abruzzesi. Il suo primo arrivo, ormai più di dieci anni fa, portò alla trionfale promozione del Pescara in Serie A, e alla scoperta di tre luminosi talenti come ...

Disponibile sull'app e dal titolo ' Zdenek Zeman - Non escludo il ritorno ', racconta l'... ' Voglio che la gente venga allo stadio, faccio per amore loro. I risultati non mi interessano '

(Adnkronos) – Dazn presenta "Zdenek Zeman – Non escludo il ritorno ... Nel documentario l'allenatore si racconta in prima persona: "Faccio calcio per amore della gente. Non mi interessano i risultati, ...