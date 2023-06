Calcio | Collegio Garanzia Sport | domani l' udienza del ricorso del Brescia

(Di lunedì 26 giugno 2023) Roma, 26 giu. - (Adnkronos) - Si terràalle ore 18 aldidellodel Coni l'di discussione deldelcontro la Figc, la Reggina e la Lega di Serie B. Ad annunciarlo il Coni sul proprio sito ufficiale: "Il Presidente della Sezione per le controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici, avv. Vincenzo Nunziata, ha fissato per il 27 giugno 2023, alle ore 18.00 l'di discussione per il/LNPB/FIGC/Reggina".

E' stata fissata per domani alle 18 l'udienza aldi Garanzia , presso la sezione per le controversie in tema di ammissione e di iscrizione ai campionati professionistici. Il ricorso sarà presentato dal Brescia nei confronti della Lega B, ...

