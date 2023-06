Calcio | Bove | ' la coesione del gruppo è la nostra forza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Cluj-Napoca, 26 giu. -(Adnkronos) - Gli esami, o meglio le finali anticipate, non finiscono mai per la Nazionale Under 21, che dopo aver vinto ieri la prima gara da dentro e fuori del suo Campionato Europeo superando 3-2 la Svizzera, si giocherà tutto nel terzo e ultimo incontro del girone con la Norvegia (mercoledì 28 giugno, ore 20.45 italiane - diretta su Rai 1). Il successo sulla nazionale elvetica (il match trasmesso su Rai 2 è stato seguito da 1.953.000 telespettatori con uno share del 18%), ha permesso agli Azzurrini di fare un passo in avanti verso la qualificazione, ma per conoscere il destino di tutte e quattro le nazionali del girone saranno decisivi gli ultimi novanta minuti. Battendo la Norvegia, che ha ancora qualche chance di qualificazione, l'Italia accederebbe ai quarti di finale, a meno che nell'altro incontro del girone la Svizzera non dovesse superare la Francia con ...