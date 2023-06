Calcio a 5 | i Mondiali 2024 si disputeranno in Uzbekistan

(Di lunedì 26 giugno 2023) Per la FIFA il dado è tratto: la decima edizione deidia 5 si disputerà indal 14 settembre a 6 ottobreandando ad essere organizzati per la prima volta in questa nazione. Una rassegna iridata che quindi ha trovato la sua prima qualificata, la rappresentativa dello stato organizzatore, in attesa di conoscere le altre 23 qualificate: 4 a disposizione dell’AFC, della CONCACAF e della CONMEBOL, 3 per la CAF, 1 per la OFC e 7 per la UEFA (di cui proverà a fare parte anche l’Italia). A proposito degli azzurri: la Fase Elite di qualificazione (20 squadre divise 5 gironi), che dà accesso diretto al Mondiale, con gare di andata e ritorno, inizierà a settembre e vedrà gli uomini di Bellarte fronteggiare Spagna, Slovenia e Repubblica Ceca. Chi vince il gironcino si prende un biglietto per la ...

Il governo Mussolini crea il ministero delle Corporazioni, l'Italia vince per la quarta volta idi... intervenuto nel corso di Uno Mattina Estate su Rai1 , ha fissato il programma futuro della squadra azzurra: ' Isono stati una grande delusione, anche ingiusta. Ma ilè così e ...Non fu un bello spettacolo, ma portò all'arrivo del nuovo ct, Marcello Lippi , che due anni dopo vinse iin Germania. E poi un altro Europeo Under 21, nel 2015, organizzato dalla Repubblica ...

Calcio: Niente Mondiali per Sara Gama 'Amareggiata ma accetto scelta ct' Tiscali

Il commissario tecnico della Nazionale italiana commenta la mancata convocazione della capitana della Juventus Women per i prossimi Mondiali in Nuova Zelanda: i dettagli ...