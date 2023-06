Café Alzheimer | 13 anni delle “quattro chiacchiere” che fanno bene

(Di lunedì 26 giugno 2023) Buon compleanno, quest’anno compi 13! Nel pomeriggio di giovedì 15 giugno 2023 si sono svolti i festeggiamenti del tredicesimo compleanno dipresso la ‘Casa del Giovane’ di via Gavazzeni. Presenti la dottoressa Paola Merlo, direttrice della Neurologia e del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Humanitas Gavazzeni, gli psicologi Raquel Taddeucci e Andrea Algeri e i volontari di “Insieme con Humanitas” coordinati del segretario generale Maria Bellati e la referente di Bergamo Maura Gavazzeni. I festeggiamenti, a cui hanno partecipato gli specialisti, i volontari e le famiglie cheparte dell’si sono conclusi con una frase di Enzo Jannacci che riassume l’essenza del progetto: “Io da medico ragiono ...

Al mattino, per chi vuole, ci sarà la Santa Messa con don Renato Sacco e don Domenico Piatti, poi pranzo presso il Ristorante La Fiumetta e, a seguire, pomeriggio con musica, canti, balli e la ...AL VIA L'CAFFE' Su proposta dell'assessore Reguzzoni, la giunta ha concesso il patrocinio alla Cooperativa Alisei per l'iniziativa "Caffè", spazio settimanale dedicato al supporto ...Nelle comunità deglicafè si persegue e si incarna questo obiettivo grazie alla sapiente sinergia tra amministratori, volontari e operatori sanitari; sinergia che necessità di formazione e ...