Cade un ramo sul cortile di un oratorio | feriti 2 bimbi e 6 adulti

(Di lunedì 26 giugno 2023) AGI - Otto persone - seie due bambini sono rimate ferite un grossocaduto suldi una Luino, in provincia di Varese. Ipiù gravi, ma non in pericolo di vita, sono una bimba di 7 anni e una donna che per i traumi riportati sono state trasportati in codice rosso con due eliambulanze rispettivamente all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e al San Gerardo di Monza. Gli altri 5 piccoli e l'altro ferito adulto invece sono stati portati in codice giallo agli ospedali di Luino, Varese e Cittiglio.

L'allarme è scattato poco dopo le 17.30 di lunedì 26 giugno, nell'orario di uscita dell'oratorio feriale.

L'incidente nel pomeriggio del 26 giugno: il tronco ha colpito un gruppo di 8 persone fuori dalla Chiesa di San Pietro in Campagna ...Un ramo si è staccato ed è caduto davanti l'entrata della Chiesa di San Pietro in Campagna a Luino, in provincia di Varese.