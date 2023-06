Ca' Select ha aperto i battenti a Venezia e gli amanti dello Spritz ringraziano

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 26 giugno 2023) Dal 1920 con furore, verrebbe da dire. Ma anche con tanta voglia di ribadire il proprio status di leggenda dell’aperitivo veneto, con l’obiettivo dichiarato di farsi conoscere sempre di più anche dal resto d’Italia. O meglio, dal resto del mondo., il bitter protagonista assieme al Prosecco (e ok, anche alla soda) di una delle versioni più tradizionali, festeggia l’apertura del proprio spazio ufficiale nel cuore di quellache oltre un secolo fa lo ha visto nascere tra le mura della distilleria dei Fratelli Pilla & C. Succede, per la precisione, nel sestiere Cannaregio, all’interno di un ex laboratorio industriale completamente riprogettato e arredato con l’interventostudio di architettura Marcante-Testa di Torino: qui, nell’ambito di una speciale ...