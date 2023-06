Buone notizie per gli operatori volontari del servizio civile | ecco le importanti novità

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ci sonoin arrivo per glidel, che potranno beneficiare di un assegno mensile più elevato. Scopriamo tutto nelle prossime righe. Dopo l’adeguamento all’inflazione delle pensioni e dei percettori dell’Assegno Unico ed Universale, anche gli importi dell’assegno mensile per glidelpasseranno da 444,40 euro a 507,30 euro. L’importo spettante è stato adeguato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e ilUniversale con decorrenza dal 1° maggio 2023. L’adeguamento dell’assegno spettante è legato all’adeguamento del caro vita, che ha interessato anche l’assegno unico ed universale e i trattamenti ...

...che i banditi avrebbero consegnato un video alla Polizia in cui appare il cuoco abruzzese in... riferisce il portale diPrimicias, erano cominciati nel pomeriggio di ieri, con testimoni ...... focus su 5G e banda ultralarga GREEN ENERGY Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR TECNOLOGIA SOLIDALE Duedigitali: 500 milioni per gli ITS e l'...Tennis Como:anche da altre confine per lo storico club cittadino. Tennis Como: Anacleto Mapelli vince il torneo internazionale ITF Senior di Melide Archiviata la tappa lariana del circuito Super ...

Comunicazione: WeCa, online la quinta puntata di "In Ascolto" su ... Servizio Informazione Religiosa

Non ci sono buone notizie per Annalisa Minetti: la sua vista è peggiorata molto, ecco che cosa ha detto nell'intervista a La verità ...Buone notizie per tutti gli amanti del simulatore di vita di EA! Da poco è stato annunciato il rilascio di un nuovo DLC di The Sims 4, chiamato Vita nel Ranch, che verrà rilasciato il 20 luglio. Sul c ...