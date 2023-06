A marzo la stessaaveva annunciato per il 2022 una perdita da 922 milioni di euro sul portafoglio titoli - quasi tutta su titoli Usa, in dollari - ma aveva escluso la necessità di una ...... trovando un punto di equilibrio tra le grandi perdite Leonardo - 4,68%, income tutti i ... Nel rapporto mensile pubblicato oggi dallaperò si scrive che, con il trimestre di primavera ...Lo ha detto oggi il presidente dellaJoachim Nagel. "Sono alquanto fiducioso che l'...23:26 (0547)EURO 3 NNNN Economia flash 21 giugno - 18:58 Masi: la Red Circle di Renzoricorre in ...

Bundesbank in rosso, torna l’ipotesi aumento di capitale Il Sole 24 ORE

Pesano le minusvalenze sui titoli in valuta estera: a pagare sarebbe lo Stato. Impatto zero dagli acquisti straordinari nell'eurozona: i bond restano fino a scadenza ...Avvio di settimana in rosso per le principali borse di Asia e Pacifico, frenate dalle tensioni tra Usa e Cina sul futuro di Taiwan. Non ancora pervenuti inoltre gli stimoli economici attesi da mesi ne ...