Bryan Cranston | Io Lex Luthor? È il fantacasting più pigro che esista

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 26 giugno 2023)ha commentato l'ipotesi di interpretare Lexin futuro. Da anni la star di Breaking Badè uno dei nomi più sponsorizzati dai fan negli ultimi anni per interpretare Lex, nemesi di Clark Kent/Superman. Il nome dicircolava già prima dell'ingaggio di Jesse Eisenberg in Batman v Superman: Dawn of Justice. Un'ipotesi chepare non apprezzare particolarmente. Nel corso di un'intervista rilasciata a Josh Horowitz, l'attore ha spiegato di ritenere il suo accostamento a Lexe la scelta di affidargli il ruolo del commissario Jim Gordon nella serie animata di Batman un semplice (fanta)casting, causato dal ricordo del look senza capelli …