Brozovic via | poi Inter su Frattesi | assalto ragionato Il motivo ? SM

(Di lunedì 26 giugno 2023) Movimenti di mercato in casaconpronto a partire ead entrare. L’per il neroverde sarà. In che senso?? Daniele Miceli, ospite negli studi di Sport Mediaset, ha aggiornato sulle vicende a centrocampo dell’: «L’ha prenotato Yann Aurel Bisseck e lo stesso Marcus Thuram. Si aspetta l’offerta per Marcelo, che dovrebbe arrivare in queste ore. Il croato firmerà un triennale da 20 milioni di euro netti a stagione, nelle casse nerazzurre entreranno circa 23 milioni. Poia Davide, che sarà. L’, infatti, non vuole partecipare ad aste in quanto ci sono ...

Inter,saluta e va a giocare con Ronaldo: e ora i nerazzurri prenotano Frattesi Juventus,Bremer o Chiesa per Weah e Castagne: Giuntoli si avvicina, fiducia per il sì di Rabiot Ma per ...... la classifica 26 Giugno Sport Inter,saluta dopo otto anni e tanti km 26 Giugno Attualità Maturità 2023: alle prove orali 26 Giugno Attualità 'Italodisco' dei The Kolors: la top new ...... la classifica 26 Giugno Sport Inter,saluta dopo otto anni e tanti km 26 Giugno Attualità Maturità 2023: alle prove orali 26 Giugno Attualità 'Italodisco' dei The Kolors: la top new ...

Il Corriere dello Sport intitola: "Brozovic via, ora Frattesi all'Inter" L'Interista

Il club saudita è a Milano per chiudere l'affare Marcelo Brozovic con l'Inter: cosa manca per l'addio del centrocampista ...La società nerazzurra inizia a muovere le pedine per un mercato sostenibile, la partenza del croato potrebbe sbloccare l’approdo di Frattesi, vinto il ...