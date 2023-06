Brozovic | Inter accontentata con bonus Attesa l’offerta definitiva – CdS

(Di lunedì 26 giugno 2023) Oggi è il giorno di Marcelo, o meglio delda parte dell’Al-Nassr per il suo trasferimento. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,l’per una cifra vicina ai 25 milioni. OFFERTA– L’aveva fatto sapere di volere 25 milioni per la cessione di Marcelo, e così sarà. Alla fine, l’affare si dovrebbe chiudere per qualcosa di meno, quindi tra i 22 e i 23 milioni, magari con qualche. Tra il club saudita e il centrocampista, invece, l’intesa era stata raggiunta già da qualche tempo. L’addio dipermetterà all’un corposo risparmio sul monte ingaggi, considerando i 12 milioni lordi garantiti fino al 2026. Fonte: ...

Gli altri titoli di giornata, poi, sono: 'Osi, in fila c'è mezza Europa'; 'La galassia dei Friedkin si espande'; 'via, ora Frattesi all''. Anche Tuttosport dedica la prima pagina al ...pronto a lasciare l'per l'Al Nassr ., la richiesta di Fognini non basta . Roma, le sirene arabe anche per Spinazzola .pronto a lasciare l'per l'Al Nassr. Nel ...Dall'Italia, la partenza che fa più discutere è senza dubbio quella di Marcelo. Il giocatore croato dell'è destinato a venire la maglia dell'Al Nassr (la squadra in cui milita ...

Brozovic saluta e sblocca Frattesi, ma non solo. Inter, è la settimana chiave TUTTO mercato WEB

Solo lo scorso anno aveva rinnovato 6 milioni annui più bonus: pilastro per Inzaghi, è un eclettico anche fuori dal campo tra paternità, gioco delle freccette e patenti ritirate. E una piscina con vis ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...