Brozovic in Arabia | tesoretto per l' Inter | scatta l' assalto decisivo all' uomo dei sogni

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ed eccoci qui a parlare di un clamoroso addio che non è poi così clamoroso, perché la faccenda, ormai, era piuttosto chiara: Marceloe l'si salutano dopo 8 lunghe stagioni, tanti trofei, tantissimi km percorsi (da lui). Stiamo parlando a conti fatti del giocatore che dal suo arrivo in Serie A (correva l'anno 2015) ha completato più passaggi di tutti (14585), nonché quello che ha giocato più palloni in assoluto (20403, ringraziamo gli amici di Opta per averli contati). I sauditi dell'Al Nassr si sono fatti avanti con la classica “offerta che non si può rifiutare”: triennale da 20 milioni di euro a stagione. E all'? La prima proposta da 15 milioni è lievitata fino a 23, sufficiente per chiudere l'operazione e permettere ai nerazzurri di tuffarsi su Davide Frattesi, obiettivo n°1 del centrocampo di Simone Inzaghi. ...