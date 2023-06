Brozovic | il Barcellona non si arrende La richiesta di Xavi – SI

Leggi su inter-news

(Di lunedì 26 giugno 2023) Oggi il CEO dell’Al-Nassr è stato a Milano per incontrare l’Inter alla ricerca di un accordo per Marcelo. Ilsecondo Sportitalia non siper il croato. REGISTA – Marceloè molto vicino all’Al-Nassr, l’accordo tra l’Inter e il club dell’Arabia Saudita c’è alla cifra di 23 milioni di euro. Il croato non è però convinto e il sì non è ancora arrivato, perché iloffre la centralità del progetto al calciatore.lo vorrebbe come il primo sostituto di Sergio Busquets, spingendo anche per la cessione di de Jong. Per ora Inter enon si sono mai parlate, la trattativa non è iniziata. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...