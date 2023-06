Brozovic | giornata decisiva Cosa manca per l’Al-Nassr? – SI

Leggi su inter-news

(Di lunedì 26 giugno 2023) Marcelosta concludendo dopo 9 anni la sua esperienza all’Inter. Il croato è conteso da Al-e Barcellona, Gianluigi Longari di Sportitalia scriveper il suo addio. ADDIO – Ladi Marcelopotrebbe risultareper il suo addio all’Inter. Il croato non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, ci sono su di lui Al-e Barcellona con la prima in grande vantaggio. Il club dell’Arabia Saudita ha l’accordo con l’Inter,però il via libera del centrocampista che aspetta Xavi e gli spagnoli. Possibilità importanti anche per il Barcellona. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...