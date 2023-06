Koulibalycon l'Al Hilal un contratto triennale e il calciatore percepirà una cifra che si ... in arrivo anchee Koulibaly, in attesa di definire anche i trasferimenti di altri due ...Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo , è Marceloil sostituto ideale per il tecnico ... specialmente perché più tarda ad arrivare lacon l'Al - Nassr meglio è per il Barcellona. ...2023 - 06 - 22 17:30:19 Manca solo laper Koulibaly in Arabia Manca soltanto laper il ... 2023 - 06 - 22 16:51:59 Inter, l'Al Nassr spinge perL'Al Nassr si avvicina a Marcelo ...

Brozovic firma: attesa l’ufficialità Calciomercatonews.com

Marcelo Brozovic potrebbe non essere l'unico a lasciare la Serie A per l'Arabia Saudita: nelle ultime ore anche l'esterno della Roma Leonardo Spinazzola vira verso l'Arabia ...Calciomercato Roma, sono ore decisive per la chiusura di un altro importantissimo affare: comincia il conto alla rovescia per la firma ...